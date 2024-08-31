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«Он заслужил три банки пива». Главный тренер сборной Казахстана — об игре голкипера Шутова

«Он заслужил три банки пива». Главный тренер сборной Казахстана — об игре голкипера Шутова
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Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин оценил игру голкипера национальной команды Андрея Шутова во встрече с Австрией на олимпийской квалификации.

— Андрей Шутов больше 50 бросков отразил. Насколько велико это выступление? Насколько он заслужил банку пива?
— Он заслужил три банки (улыбается). Мы же знали его квалификацию, рассматривали его как номер один. Он своей уверенной игрой и спокойствием даёт позитив для команды, она верит в него. Даже если есть ошибка где-то, он эти вещи гасит, — приводит слова Болякина «Шайба.kz».

Напомним, 30 августа сборная Казахстана обыграла сборную Австрии в рамках олимпийской квалификации (группа D) на Игры в 2026 году со счётом 2:1. 1 сентября сборная Казахстана сыграет со Словакией. По итогам этой встречи определится, кто поедет на Олимпиаду-2026.

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