Товарищеские матчи клубов КХЛ 31 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 31 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут два товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 14:30 мск в рамках Кубка мэра Москвы ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

В 18:30 в рамках Кубка мэра Москвы «Спартак» проведёт встречу с «Автомобилистом». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.

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