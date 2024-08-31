Товарищеские матчи клубов КХЛ 31 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 31 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут два товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 14:30 мск в рамках Кубка мэра Москвы ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.
Кубок мэра Москвы . Группа B
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 18:30 в рамках Кубка мэра Москвы «Спартак» проведёт встречу с «Автомобилистом». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.
Кубок мэра Москвы . Группа А
31 августа 2024, суббота. 18:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.
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