Быков — об НХЛ: их отношение к нашей лиге и нашему хоккею ниже плинтуса

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что НХЛ плохо относится к российскому хоккею.

«Мне сложно говорить про НХЛ, потому что я не слежу за этой лигой. Совсем. Но я никого не призываю делать как я. Это моё личное желание, которое обусловлено тем, что их отношение к нашей лиге и к нашему хоккею ниже плинтуса. И к России вообще. Они нас просто обкрадывают, скажу простыми словами», – приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.

Сезон в НХЛ стартует 4 октября вынесенными матчами в Чехии.