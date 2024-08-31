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Трюдо: Годро из США, но болельщики по всей Канаде будут помнить его как одного из наших

Трюдо: Годро из США, но болельщики по всей Канаде будут помнить его как одного из наших
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким нападающего Джонни Годро, который погиб на 32-м году жизни.

«Джонни Годро пусть и был американцем, но хоккейные болельщики в Калгари и по всей Канаде будут помнить его как одного из наших», — написал Трюдо на своей странице в социальной сети X.

Годро провёл за «Калгари Флэймз» восемь полноценных сезонов, после чего перешёл в «Коламбус».

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.

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