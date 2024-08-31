Коваленко: решение Разина напомнило скандал с «Монреалем» в Москве

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко сравнил решение Андрея Разина увести «Металлург» со льда в матче с «Нефтехимиком» со скандалом в игре ЦСКА — «Монреаль Канадиенс».

— Три с половиной десятка лет назад к нам приехал «Монреаль». В ЦСКА тогда происходила смена поколений, было много молодёжи, и опытные хоккеисты «Канадиенс» думали, что легко нас обыграют.

Но игра пошла шайбу в шайбу, кость в кость. Лидеры «Монреаля» — если не ошибаюсь, Корсон, Рише и другие — начали нервничать, задираться, пошли драки. Мы не уступали, плюс завелись трибуны, судьи начали выписывать один штраф за другим, в НХЛ, видимо, так не делалось. Короче, в конце матча тренеры «Монреаля» психанули и решили увести команду в раздевалку. Минут 30 они там сидели, к ним пошли организаторы, хоккейные руководители — и еле-еле уговорили «Монреаль» вернуться. Матч был доигран, и в овертайме наша молодая команда одержала победу.

— «Металлургу» тоже надо было вернуться?

— Такие матчи только закаляют характер. Тот же «Монреаль» за океаном вскоре завоевал Кубок Стэнли — кстати, пока последний для Канады. А из ЦСКА вышла большая группа игроков, которые на долгие годы стали костяком сборной России и тоже многое выиграли в НХЛ. Делайте выводы, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.