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ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 14:30 мск

ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 31 августа, в 14:30 мск в рамках Кубка мэра Москвы ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо». Матч состоится на стадионе «Мегаспорт». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче на Кубке мэра Москвы армейцы победили по буллитам «Витязь» со счётом 3:2. «Торпедо» же одолело подмосковный клуб со счётом 3:0.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в финал Кубка мэра Москвы.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.

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