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«Я нахожусь в шоке, это трагедия и горе». Игорь Ларионов — о смерти Джонни Годро

«Я нахожусь в шоке, это трагедия и горе». Игорь Ларионов — о смерти Джонни Годро
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Главный тренер «Торпедо», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов выразил соболезнования в свзяи со смертью нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро.

«Я тоже нахожусь в шоке. Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад, в тот момент, когда наши детройтские ребята — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов — попали в аварию. Я отправил сообщение Джону Дэвидсону (старший советник и альтернативный управляющий «Коламбус Блю Джекетс». — Прим. «Чемпионата») от команды и от себя лично.

Это трагедия, которую трудно описать словами, это горе для их семей, для всего хоккея. Выдающийся хоккеист, хороший парень, Джонни-Хоккей… Ты задаёшься вопросом — за что, почему, но так распоряжается Всевышний», — цитирует Ларионова ТАСС.

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