Минское «Динамо» подписало контракт с 35-летним защитником Дмитрием Коробовым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один год. Ранее опытный защитник находился на пробном контракте.

Коробов играет в составе минского клуба с сезона-2021/2022, до этого он также выступал за «Динамо». В минувшем сезоне защитник принял участие в 54 матчах и набрал 5 (2+3) очков. В трёх матчах плей-офф у Коробова на счету 2 (1+1) очка. В КХЛ Коробов также играл за «Салават Юлаев», «Амур», «Торпедо», «Спартак» и «Атлант».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.