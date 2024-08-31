Американец Батчер: решение ехать в «Барыс» принял после разговора с женой

Американский защитник «Барыса» Уилл Батчер рассказал, как принял решение приехать в казахстанский клуб.

— Как решился впервые в карьере уехать из Америки и умчаться на другой край земли?

— Мне позвонил Дэвид Немировски, и у нас состоялся отличный разговор. Я спрашивал у других игроков, которые играли здесь, услышал только положительные отзывы, и поэтому решил переезжать.

— Кто тебя консультировал?

— Я разговаривал с Райли Барбером, Энтони Луисом, другими игроками из КХЛ. Все говорили, что в Астане очень комфортно, и отмечали уровень лиги.

— Выходит, тебе важно было приехать в команду с тренером-канадцем и большим количеством других легионеров?

— Это не было основной причиной. Но всё-таки немаловажно ехать к тренеру, стиль которого понимаешь.

— Были ли варианты продолжить карьеру в Северной Америке?

— Пара предложений имелась, но после разговора с женой было принято решение, что переезд в «Барыс» — отличный вариант. С командами НХЛ у меня шли переговоры, но в них не было конкретики. «Барыс» же выразил предметную заинтересованность и сделал контрактное предложение, — сказал Батчер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.