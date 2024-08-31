Новичок «Барыса» Батчер: в НХЛ мне не давали возможности. Неправильно использовали

Американский защитник «Барыса» Уилл Батчер рассказал о периоде игры в НХЛ. Батчер провёл четыре сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Также один сезон американец защищал цвета «Баффало Сэйбрз».

— Пять сезонов подряд ты был в НХЛ, сыграл почти 300 матчей. Что потом пошло не так?

— Мне не давали возможности, неправильно использовали, где-то не давали достаточно игрового времени. Поэтому я решил что-то поменять, переосмыслить всё, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ всё, на что я способен. Мне сейчас необходимо развитие и доверие, чтобы я показал всё, что действительно умею.

— В своём первом же матче в НХЛ ты вошёл в историю «Нью-Джерси» (первым в истории франшизы набрал три очка в дебютной игре. – Прим. «Чемпионата»).

— Да, я был невероятно счастлив. Сделал свою работу, проявил себя и помог команде победить, — сказал Батчер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.