«Если для шоу – пусть это сделает мой одноклубник». Новичок «Барыса» — о драках в хоккее

Американский защитник «Барыса» Уилл Батчер рассказал, как относится к дракам в хоккее.

— Сильно вам в «Барысе» приходится перестраиваться, привыкать к другому хоккею?

— НХЛ гораздо сильнее АХЛ, это ни для кого не секрет. Но могу уверенно сказать, что КХЛ тоже значительно лучше, чем АХЛ, по уровню хоккея. Это вторая лига мира, однозначно. И сейчас я обретаю здесь свой новый дом.

— «Барыс» будет жёсткой, по-спортивному злой командой?

— Конечно, мы будем стараться играть агрессивно. И пробовать добиться победы в каждом матче.

— Понравилась драка Натана Больё с Марком Вербой? Ты тоже можешь подраться?

— О, драка была великолепная. Если ситуация на льду будет того требовать, то, конечно, я скину перчатки без проблем. Однако если это нужно для шоу – то пусть это лучше сделает Натан (смеётся), — сказал Батчер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.