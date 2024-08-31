Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если для шоу – пусть это сделает мой одноклубник». Новичок «Барыса» — о драках в хоккее

«Если для шоу – пусть это сделает мой одноклубник». Новичок «Барыса» — о драках в хоккее
Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник «Барыса» Уилл Батчер рассказал, как относится к дракам в хоккее.

— Сильно вам в «Барысе» приходится перестраиваться, привыкать к другому хоккею?
— НХЛ гораздо сильнее АХЛ, это ни для кого не секрет. Но могу уверенно сказать, что КХЛ тоже значительно лучше, чем АХЛ, по уровню хоккея. Это вторая лига мира, однозначно. И сейчас я обретаю здесь свой новый дом.

— «Барыс» будет жёсткой, по-спортивному злой командой?
— Конечно, мы будем стараться играть агрессивно. И пробовать добиться победы в каждом матче.

— Понравилась драка Натана Больё с Марком Вербой? Ты тоже можешь подраться?
— О, драка была великолепная. Если ситуация на льду будет того требовать, то, конечно, я скину перчатки без проблем. Однако если это нужно для шоу – то пусть это лучше сделает Натан (смеётся), — сказал Батчер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Батчером читайте на «Чемпионате»:
«Я обретаю новый дом в КХЛ». Интервью со звёздным американским новичком «Барыса»
Эксклюзив
«Я обретаю новый дом в КХЛ». Интервью со звёздным американским новичком «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android