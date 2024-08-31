Американский хоккеист «Барыса»: без сборной России международные турниры обеднели

Американский защитник «Барыса» Уилл Батчер заявил, что международные турниры без сборной России стали хуже.

— У тебя был успешный опыт в сборной США – вы взяли бронзу. Хочется вернуться в национальную команду?

— Если мне когда-то предложат сыграть на чемпионате мира, то я, разумеется, соглашусь. Но это вряд ли: я слишком старый для национальной команды, там таковыми считают всех, кому больше 24 лет (смеётся).

— Ты считаешь, что без сборной России международные турниры обеднели?

— Безусловно. Сборной США важно играть с сильными командами, какой является команда России. Мне хотелось бы, чтобы на турнирах выступали все сильнейшие, — сказал Батчер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.