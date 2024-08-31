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Сергей Широков стал капитаном «Сибири» в преддверии сезона-2024/2025

Нападающий Сергей Широков стал капитаном «Сибири» в преддверии сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Ассистентами капитана стали Никита Коротков, Тейлор Бек, Георгий Белоусов и Валентин Пьянов.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

Первый матч в новом сезоне «Сибирь» проведёт в Омске с местным «Авангардом». Встреча состоится 4 сентября.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.