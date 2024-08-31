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Американский новичок КХЛ Батчер назвал главную звезду лиги

Американский новичок КХЛ Батчер назвал главную звезду лиги
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Американский защитник «Барыса» Уилл Батчер считает форварда московского «Динамо» Никиту Гусева главной звездой Континентальной хоккейной лиги.

— Кого считаешь главной звездой КХЛ?
— Я, конечно, лучше смогу ответить после того, как сыграю против каждой команды. Но сейчас назову Никиту Гусева. Я играл вместе с ним, он великолепный мастер, — сказал Батчер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В предстоящем сезоне Гусев продолжит играть за московское «Динамо», в котором провёл предыдущий сезон. Ему удалось набрать 89 очков за 68 матчей. Он забросил 23 шайбы и сделал 66 голевых передач. Ранее хоккеист три года провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где играл в «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориде Пантерз».

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Батчером читайте на «Чемпионате»:
«Я обретаю новый дом в КХЛ». Интервью со звёздным американским новичком «Барыса»
Эксклюзив
«Я обретаю новый дом в КХЛ». Интервью со звёздным американским новичком «Барыса»
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