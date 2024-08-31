Браташ: совершенно не согласен, что СКА с Кузнецовым и «Локомотив» с Радуловым — фавориты

Главный тренер «Лады» Олег Браташ не считает фаворитами сезона СКА и «Локомотив» с Евгением Кузнецовым и Александром Раудуловым в составах соответственно.

«Совершенно не согласен с мнением, что СКА с Кузнецовым и «Локомотив» с Радуловым — фавориты предстоящего сезона. Один в поле не воин — и всегда так было, и сейчас уж тем более. Всё зависит от командных действий, а не от одного игрока», — приводит слова Браташа Metaratings.ru.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.

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