Серебряков: между вратарями нет дружбы? С Плешковым сделаем всё, чтобы СКА выиграл кубок

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о взаимоотношениях с голкипером армейского клуба Артемием Плешковым.

– В ходе турнира имени Пучкова излишнюю эмоциональность проявил Артемий Плешков. Был ли у вас разговор по поводу этого? Поддержали его?

– Конечно. Мы всегда поддерживаем друг друга и не только, условно, вратарь вратаря, но и вся команда. Как бы это парадоксально ни было и смотрится не всегда красиво, я могу это понять, потому что я тоже вратарь эмоциональный, тоже так себя раньше вёл, чтобы выплеснуть энергию, перезагрузиться – для меня, по крайней мере, было так. Естественно, мы поддержали Артемия. Такое бывает. Наверное, не надо заострять на этом внимание. Впереди много игр, где нужно будет показать свою лучшую игру, выиграть. Поэтому всё ещё впереди.

– Есть мнение, что между вратарями не может быть дружбы из-за конкуренции. Как с этим обстановка в СКА?

– Понятное дело, что все хотят играть, – это естественно. Но для нас самое главное – это кубок. Думаю, что если один вратарь будет выигрывать, то другой будет понимать, что это конкуренция, игра идёт, это нормально. Опять же, самое главное для нас – это кубок. Поэтому мы с Артемием готовимся и сделаем всё, чтобы команда выигрывала каждый матч, – приводит слова Серебрякова «ВсеПроСпорт».

Отметим, что СКА стал победителем домашнего турнира, в четырёх встречах набрав семь очков.