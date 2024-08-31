Мирошниченко — второй в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

Журналист Том Гулити в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликовал топ-5 лучших перспективных хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз».

Второе место в списке занял российский нападающий столичного клуба Иван Мирошниченко.

Полностью рейтинг лучших проспектов «Вашингтона» выглядит следующим образом:

1. Райан Леонард (нападающий).

2. Иван Мирошниченко (нападающий).

3. Эндрю Кристалл (нападающий).

4. Терик Параскак (нападающий).

5. Винсент Иорио (защитник).

20-летний Мирошниченко подписал трёхлетний контракт с «Вашингтоном» в 2023 году. За минувший сезон НХЛ он набрал 6 очков (2+4) в 21 игре.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери предположил, что Мирошниченко может начать сезон в НХЛ, но не исключил его игру в АХЛ.