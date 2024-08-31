Известный тренер Андрей Назаров оценил предсезонные турниры и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Украшением всей предсезонки являются яркие матчи Кубка мэра Москвы, это действительно интересные встречи с солидным подбором участников. Видно, что некоторые команды ещё не на пике формы, но доберут её по ходу сезона, это поправимо. В целом же межсезонье получилось активным и богатым на звёздные трансферы, поэтому жду от стартующего регулярного чемпионата много непредсказуемых результатов, борьбы, конкуренции и побольше болельщиков на трибунах, ведь в хоккей играют именно для зрителя. Тем более что людям сейчас нужно отвлечься и получить заряд положительных эмоций. Наши недруги не дремлют, постоянно стараются доставить нам проблем, но мы, встав спина к спине и сплотившись вокруг нашего национального лидера, обязательно будем двигаться только вперёд и в итоге победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.