Вратарь Элвис Мерзликин эмоционально отреагировал на гибель одноклубника Джонни Годро

Латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отреагировал на гибель своего одноклубника Джонни Годро.

«Глубочайшие соболезнования семье Годро! Потрясающий товарищ по команде с самым большим сердцем и страстью к игре! Тебя будет не хватать, брат! Покойся с миром!» — написал Мерзликин на своей странице в социальной сети, опубликовав совместное фото.

Фото: Страница Мерзликина в социальной сети

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.