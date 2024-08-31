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Вратарь Элвис Мерзликин эмоционально отреагировал на гибель одноклубника Джонни Годро

Вратарь Элвис Мерзликин эмоционально отреагировал на гибель одноклубника Джонни Годро
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Латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отреагировал на гибель своего одноклубника Джонни Годро.

«Глубочайшие соболезнования семье Годро! Потрясающий товарищ по команде с самым большим сердцем и страстью к игре! Тебя будет не хватать, брат! Покойся с миром!» — написал Мерзликин на своей странице в социальной сети, опубликовав совместное фото.

Фото: Страница Мерзликина в социальной сети

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.

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