Форвард СКА Андронов: многие ребята вернулись из Америки, сезон будет интересным

Нападающий СКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

– В каком настроении подходите к старту сезона?

– В приятном предвкушении. Думаю, сезон будет интересным. Очень много хороших команд. Многие ребята из Америки вернулись. Так что будет интересный чемпионат, — приводит слова Андронова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Регулярка сезона-2024/2025 закончится 23 марта 2025 года.