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Матвей Мичков посетил встречу Новака Джоковича на US Open — 2024

Матвей Мичков посетил встречу Новака Джоковича на US Open — 2024
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков посетил встречу Новака Джоковича на US Open — 2024. Хоккеист опубликовал видео с американского корта на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Мичкова в социальной сети

Напомним, в ночь с 30 на 31 августа мск Новак Джокович завершил своё выступление в мужском одиночном разряде турнира «Большого шлема» US Open — 2024, уступив в четырёх партиях 28-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину.

Мичков прилетел в Филадельфию 23 июля. Он подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

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