Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин предложил свою реформу предсезонных турниров в КХЛ.

«Хочу обосновать своё мнение относительно предсезонных турниров.

В 90-х, когда стали набирать популярность такие турниры, мотивацией победить в них были хорошие призы (машины, мебель, телевизор, внушительный призовой фонд). Сейчас такой мотивации нет. Риск потерять хоккеистов из-за травмы, когда команда играет два, три, а иногда и четыре дня подряд, очень большой. Вы сами видите, что многие команды сыграв вечернюю игру, на следующий день выставляют резервный состав. Команда СКА очень умно поступила, играя свой домашний турнир через день. Но такой возможности так поступить у других команд нет.

Зачем тренерам рисковать хоккеистами, если на первой игре чемпионата никто не вспомнит как играли на предсезонке? Мотивация выиграть домашний турнир перед своими болельщиками, конечно, остаётся. Мы хотели это сделать…. И, конечно, мемориал Ромазана — это не только турнир, но и дань памяти великому человеку! Но можно его переформатировать. К примеру, сыграть с «Трактором» две игры, одну в Челябинске, вторую в Магнитогорске. По итогам определить чемпиона. Или….Мы едем в Челябинск на одну игру, «Трактор» едет в Уфу, «Салават» едет к нам. Три игры, три дерби, полные трибун! И самое главное — хоккеистов легче настроить, они не будут терять концентрацию, процент получить травму в разы меньше», — написал Разин в своём телеграм-канале.

Напомним, в предсезонной встрече «Металлурга» с «Нефтехимиком» травму получил нападающий магнитогорцев Даниил Вовченко, которого увезли со льда на носилках.