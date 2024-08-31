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Память братьев Джонни и Мэттью Годро почтили в игре NHL 24

Память братьев Джонни и Мэттью Годро почтили в игре NHL 24
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Память братьев Джонни и Мэттью Годро почтили в игре NHL 24. При входе в игру появляется коллаж: «Светлой памяти Джонни и Мэттью Годро».

Фото: EA NHL 24

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.

«Калгари» почтил память Джонни Годро на домашней арене

Ранее латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отреагировал на гибель своего одноклубника Джонни Годро.

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