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Марат Хайруллин: в России «Зенит» и СКА — флагманы нашего спорта

Марат Хайруллин: в России «Зенит» и СКА — флагманы нашего спорта
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Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал презентацию футболиста Александра Соболева, который перешёл в «Зенит».

– На презентации СКА был представлен новичок «Зенита» Александр Соболев. Не перетянул ли он одеяло на себя таким образом?
– Да слушайте – нет (улыбается). Наоборот, мне показалось, что это как-то прикольно. Такое разнообразие. Таких презентаций ещё нигде не было. В России «Зенит» и СКА – это флагманы нашего спорта. То, что они делают подобные мероприятия, создаёт только большую популяризацию спорта, хоккея, футбола.

– Как думаете, получится ли у Соболева в «Зените»? Следите вообще за футболом?
– Да, слежу. Надеюсь, что будет играть постоянно. Думаю, его для этого и брали. Дай бог, чтобы у него всё получилось и «Зенит» выиграл седьмой чемпионский титул, – приводит слова Хайруллина «ВсеПроСпорт».

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