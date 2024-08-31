Вратарь «Лады» Третьяк рассказал, ощущает ли давление из-за фамилии

Вратарь «Лады» Максим Третьяк рассказал о конкуренции во вратарской бригаде тольяттинской команды и заявил о давлении из-за фамилии.

— В «Ладе» хорошая вратарская бригада Подъяпольский – Трушков. Не боялись конкуренции, подписывая контракт?

— Я не боялся конкуренции, потому что она во вратарском цехе — это хорошо для команды. Никто не хочет уступать, все хотят выигрывать. Поэтому надеюсь, что мы своей конкуренцией принесём пользу. Самое главное, что она у нас добротная, и все мы нормально общаемся.

— На вас, как всегда, будет много давления из-за фамилии…

— Конечно, я всегда ожидаю его. Это было, есть и будет. Но что поделать? Играю, работаю, делаю свою работу и выполняю тренерское задание, — приводит слова Третьяка «РБ Спорт».

Максим Третьяк – внук легендарного голкипера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.