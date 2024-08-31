Комтуа: если придётся, я не боюсь подраться, но совершенно не хочу пропускать матчи

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа заявил, что не боится драк, но не хочет пропускать матчи из-за дисквалификаций за них.

«Если придётся, то я не боюсь подраться. Но я знаю, что по правилам КХЛ за драки можно получить дисквалификацию. И я совершенно не хочу пропускать матчи из-за дисквалификации. Надеюсь, что буду играть жёстко, но без драк», — приводит слова Комтуа ТАСС.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину Харрикейнз», оформив одну результативную передачу. Большую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.