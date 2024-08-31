Мередит Годро опубликовала эмоциональный пост в связи со смертью мужа Джонни

Супруга Джонни Годро Мередит на своей странице в социальной сети опубликовала эмоциональный пост в связи со смертью мужа.

«Спасибо за лучшие годы моей жизни. Несмотря на то что я потеряла тебя, я всё ещё самая счастливая девушка в мире, которая была твоей. Я так тебя люблю. Ты был идеален. Иногда это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я люблю всё, что было в тебе. Ты мой навсегда, и я не могу дождаться, когда снова буду с тобой. Я так сильно люблю тебя во веки веков.

Самый лучший отец в мире. Такой заботливый и любящий. Лучший партнёр, с которым можно было стать родителем. Ты будешь нами гордиться. Мы очень, очень сильно тебя любим, папочка», — написала Мередит.

Фото: Страница Мередит Годро в социальной сети

30 августа стало известно, что Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде.