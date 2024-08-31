Данила Квартальнов, Шинкевич и Чайка покинули минское «Динамо»

Три хоккеиста покинули состав минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Илья Шинкевич, Данила Квартальнов и Тихон Чайка не прошли просмотр в нашей команде. Благодарим хоккеистов за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Динамо».

Данил является племянником главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова.

В минувшем сезоне Квартальнов играл за магнитогорский «Металлург». В составе «Магнитки» 27-летний хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, провёл 23 матча, учитывая плей-офф, набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+3». Также в КХЛ форвард играл за «Спартак», «Сочи», «Витязь», СКА, ЦСКА. Суммарно в лиге он провёл 196 матчей, в которых записал на свой счёт 33 (9+24) очка.