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Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии травмированного Оши

Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии травмированного Оши
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик ответил на вопрос о состоянии травмированного форварда клуба Ти Джея Оши.

«Этот вопрос ещё висит в воздухе. Тренировочный лагерь — это своего рода шкала, чтобы увидеть, в каком состоянии он находится», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.

Оши пропустил 92 игры из-за травмы за последние три сезона, выйдя на лёд в 154 из 246 возможных игр. Это связано с его травмой спины, которая сильно его беспокоит. Он также испытывает проблемы с рукой, но в гораздо меньшей степени. В разгар сезона хоккеисту не раз приходилась улетать в Миннесоту, чтобы посетить мануального терапевта. Известно, что нападающий «Вашингтона» не исключает завершения карьеры из-за травм.

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