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ЦСКА одолел «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы

ЦСКА одолел «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы
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Сегодня, 31 августа, завершился матч группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею, в нём встретились московский ЦСКА и нижегородский «Торпедо». Со счётом 3:1 победу одержал ЦСКА.

Кубок мэра Москвы . Группа B
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Исхаков (Полтапов, Уильямс) – 02:54 (5x5)     2:0 Классон (Окулов) – 17:36 (5x5)     2:1 Артамонов (Кагарлицкий, Кирсанов) – 21:15 (5x4)     3:1 Долженков (Соркин, Нестеров) – 42:37 (5x5)    

Счёт сумел открыть ЦСКА с точного броска Руслана Исхакова в ворота соперника. Далее столичный коллектив наращивал преимущество в матче. Ответную шайбу нижегородским хоккеистам удалось забросить лишь однажды (Никита Артамонов).

Отметим, для «Торпедо» это первое поражение в рамках турнира, прошлый матч с «Витязем» им удалось выиграть всухую со счётом 3:0, на счету нижегородцев два очка. ЦСКА одержал победу в обоих матчах подряд и заработал четыре очка, сейчас команда на первой строчке турнирной таблицы.

Предсезонный турнир разделён на два этапа. После завершения группового этапа определятся пары, которые сыграют за пятое и третье места, а также будет выявлена финальная пара соперников.

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