ЦСКА одолел «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы

Сегодня, 31 августа, завершился матч группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею, в нём встретились московский ЦСКА и нижегородский «Торпедо». Со счётом 3:1 победу одержал ЦСКА.
Счёт сумел открыть ЦСКА с точного броска Руслана Исхакова в ворота соперника. Далее столичный коллектив наращивал преимущество в матче. Ответную шайбу нижегородским хоккеистам удалось забросить лишь однажды (Никита Артамонов).
Отметим, для «Торпедо» это первое поражение в рамках турнира, прошлый матч с «Витязем» им удалось выиграть всухую со счётом 3:0, на счету нижегородцев два очка. ЦСКА одержал победу в обоих матчах подряд и заработал четыре очка, сейчас команда на первой строчке турнирной таблицы.
Предсезонный турнир разделён на два этапа. После завершения группового этапа определятся пары, которые сыграют за пятое и третье места, а также будет выявлена финальная пара соперников.
- 31 августа 2024
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