Сет Джарвис переподписал контракт с «Каролиной» на длительный срок — Daily Faceoff

Ограниченно свободный агент НХЛ Сет Джарвис переподписал контракт с «Каролиной Харрикейнз» на восемь лет с отложенной выплатой подписного бонуса. Об этом сообщает Daily Faceoff со ссылкой на источники.

«Контракт Джарвиса станет одним из первых в истории НХЛ, в котором потолок зарплат будет существенно ниже типичного среднегодового значения, поскольку он был готов отсрочить выплату подписного бонуса», — говорится в статье Daily Faceoff.

Сумма контракта составляет $ 63,2 млн. В год это около $ 7,9 млн. Так «Каролина» может существенно сэкономить на этой сделке. Официального подтверждения от «Каролины» о переподписании игрока сделано пока не было.

В прошлом сезоне Сет Джарвис набрал 67 (33+34) очков за 81 матч в составе «Каролины».