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Игрок «Каролины» Йеспер Фаст не сыграет в сезоне-2024/2025 из-за состояния здоровья

Игрок «Каролины» Йеспер Фаст не сыграет в сезоне-2024/2025 из-за состояния здоровья
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32-летний шведский хоккеист Йеспер Фаст, форвард «Каролины Харрикейнз», перенёс операцию и не сыграет в предстоящем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба «Каролины» в соцсети Х.

6 августа 32-летний нападающий перенёс операцию на шее, из-за чего не ожидается его участие в сезоне-2024/2025.

Хоккеист травмировался 17 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

Отметим, в прошлом сезоне Фаст набрал 19 (6+13) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Последние четыре сезона, начиная с сезона-2020/2021, хоккеист провёл в «Каролине». Самый большой его показатель по очкам — 34 очка за 82 матча. Тогда нападающему удалось забросить 14 шайб и сделать 20 голевых передач.

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