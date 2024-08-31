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«Я здесь до четверга?» Водитель, сбивший братьев Годро, впервые предстал перед судом

«Я здесь до четверга?» Водитель, сбивший братьев Годро, впервые предстал перед судом
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Подозреваемый в ДТП с участием форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэтью Шона Хиггинса впервые выступил в суде после инцидента, однако не выразил слов раскаяния и соболезнования во время заседания, а только спросил, когда его выпустят.

«Так что… я здесь до четверга?» — приводит слова подозреваемого Sportskeeda.

Судья объяснил, что из-за предстоящего праздника в стране Хиггинсу не вынесут приговор раньше четверга. По данным New York Post, после слов судьи Хиггинс тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула.

Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, а также штраф в размере $ 200 тыс., могут быть предъявлены и дополнительные обвинения.

В пятницу, 30 августа, стало известно о смерти двоих хоккеистов и братьев Джонни и Мэтью Годро. Сообщается, что Годро катались на велосипеде вечером, когда их сбил водитель автомобиля, который находился при этом в нетрезвом состоянии.

Джонни Годро был одним из самых результативных форвардов «Коламбуса». В минувшем сезоне он заработал 60 очков в 81 матче. Он забросил 12 шайб и сделал 48 голевых передач. У него остались два маленьких ребёнка и жена.

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