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«Было неожиданно». Игрок «Локомотива» — о переходе Радулова

«Было неожиданно». Игрок «Локомотива» — о переходе Радулова
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Игрок «Локомотива» Георгий Иванов рассказал, как отреагировал на переход Александра Радулова в ярославский клуб.

– Но всё-таки: был ли трансфер, который удивил?
– Трансфер Сани Радулова в «Локомотив». Если честно, это было неожиданно. Никто в команде не знал о переговорах, игроки «Локомотива» о переходе узнали из новостей. Для меня это легенда российского хоккея, очень яркий игрок, всегда заряжен только на победу. Даже сейчас на каждой тренировке Радулов доказывает, что хочет побеждать.

– О чём вы подумали, когда узнали, что он станет вашим одноклубником?
– Первая мысль была: «Вау». Очень неожиданно это всё случилось, — приводит слова Иванова официальный сайт КХЛ.

Напомним, прошлый сезон Радулов провёл в «Ак Барсе». По словам самого хоккеиста, его всё устраивало в клубе, но с ним отказались продлевать контракт.

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