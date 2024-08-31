Мозякин и Панин сфотографировались с блогером на «Уральской классике» — 2024

Российские хоккеисты Сергей Мозякин и Григорий Панин сфотографировались с блогером Володя XXL во время «Уральской классики» — 2024. Фотографию выложил Панин в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Григория Панина

Мозякин, Панин и блогер с ником Володя XXL сыграют в одной команде в рамках летней «Уральской классики» — 2024. Мероприятие проходит в Магнитогорске.

Напомним, сейчас Панин является капитаном «Салавата Юлаева», за минувший сезон он набрал шесть очков в 51 матче. Ему удалось забросить три шайбы и сделать три голевые передачи. Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру, в конце июля 2024 года у хоккеиста прошёл прощальный матч, где он сыграл вместе со своими друзьями.