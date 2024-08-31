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Кирилл Долженков ответил, какие задачи у ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Кирилл Долженков ответил, какие задачи у ЦСКА на Кубке мэра Москвы
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Российский хоккеист, нападающий ЦСКА Кирилл Долженков, рассказал о задачах команды на предсезонном турнире Кубка мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа B
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Исхаков (Полтапов, Уильямс) – 02:54 (5x5)     2:0 Классон (Окулов) – 17:36 (5x5)     2:1 Артамонов (Кагарлицкий, Кирсанов) – 21:15 (5x4)     3:1 Долженков (Соркин, Нестеров) – 42:37 (5x5)    

«Цель у нас всегда одна — это первое место. Конечно, хотелось бы выиграть домашний турнир, московский», — рассказал Долженков пресс-службе ЦСКА.

Кубок мэра Москвы проходит в два этапа. После группового этапа определятся пары соперников, которые сыграют за пятое и третье места, а также пара финалистов. ЦСКА занял первую строчку в турнирной таблице своей группы. Команде удалось одержать победу в обоих матчах — с «Витязем» и с «Торпедо».

В минувшем сезоне 20-летний Долженков провёл за ЦСКА 39 матчей, где заработал девять очков. Он забросил четыре шайбы и сделал пять голевых передач.

Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) московский клуб начнёт с матча со «Спартаком» 5 сентября.

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