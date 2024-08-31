Комтуа назвал лучшего российского хоккеиста, с которым ему доводилось играть

Новичок «Динамо» Макс Комтуа рассказал, что игрок СКА Евегний Кузнецов — лучший, с кем ему доводилось играть.

«Мне сложно сказать, кто лучший российский игрок из тех, против которых я играл. Их было очень много. Из тех, с кем я был в одной команде, думаю, что Кузнецов лучший. В юниорской команде я играл с Виталием Абрамовым. У нас была очень хорошая игровая химия с ним, мы взаимодействовали и были сильны по юниорам», — приводит слова Комтуа ТАСС.

По словам Комтуа, он не знал, что Кузнецов планирует возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Сам 25-летний Комтуа всю карьеру провёл в НХЛ и в предстоящем сезоне впервые сыграет в российском клубе.

Первый матч в регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» и СКА проведут 5 декабря в Санкт-Петербурге. Всего команды встретятся шесть раз.