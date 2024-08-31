«Финал — это и достижение, и неудача». Игрок «Локомотива» — о минувшем сезоне

Игрок «Локомотива» Георгий Иванов рассказал, как ощущал себя после неудачного финала плей-офф КХЛ с «Металлургом».

– Расскажите, как долго отходили от проигранного финала.

– Тяжело, конечно, было. Долго восстанавливался. Улетел в отпуск, переключился, но даже в нём мысли посещали. Думал, почему так произошло, что было не так. Когда начал тренироваться самостоятельно в июне, то позабыл об этом.

– Сам факт попадания в финал – это достижение или неудача?

– Сложный вопрос. Это одновременно и достижение, и неудача. В Ярославле давно не было финала, мы его привезли. Но в плане результата – это неудовлетворительный конец, — приводит слова Иванова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала плей-офф КХЛ, но в серии с «Металлургом» не смог одержать победу ни в одной из встреч, обеспечив магнитогорским хоккеистам победу со счётом 4-0 в серии. Такая же ситуация произошла и с молодёжной команде системы «Локомотива», они уступили в финале «СКА-1946». Так ярославские команды не смогли забрать ни одного золота в двух важных лигах.