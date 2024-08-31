20-летний игрок Семён Синяткин обменян из СКА в «Куньлунь»

Нападающий Семён Синяткин обменян из санкт-петербургского СКА в пекинский «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба СКА в социальных сетях.

Минувший сезон Семён Синяткин провёл в системе СКА. Он набрал два очка за 12 проведённых матчей в основной команде. По одному очку за заброшенную шайбу и голевую передачу. Дебютировал нападающий в МХЛ в составе петербургского «Динамо» в 2021 году. В общей сложности провёл в Молодёжной хоккейной лиге 109 матчей и набрал в них 83 (48+35) очка. В сезоне-2022/2023 дебютировал в ВХЛ, сыграл восемь матчей за «Динамо» (Санкт-Петербург) и забросил три шайбы.

Первый матч в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 5 сентября.