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«Спартак» обыграл «Автомобилист» в буллитной серии в матче Кубка мэра Москвы

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в буллитной серии в матче Кубка мэра Москвы
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Сегодня, 31 августа, состоялся матч Кубка мэра Москвы, в котором встретились московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Со счётом 4:3 (Б) победу одержала московская команда.

Кубок мэра Москвы . Группа А
31 августа 2024, суббота. 18:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кузнецов (Денежкин, Овчинников) – 14:56 (5x5)     1:1 Мальцев (Ружичка) – 27:29 (5x5)     1:2 Денежкин (Филяев, Журавлёв) – 33:11 (5x4)     1:3 Войтович (Тютяев) – 50:07 (5x5)     2:3 Чайковски (Локтионов, Биттен) – 59:12 (5x4)     3:3 Порядин (Миронов, Вишневский) – 59:37 (5x5)     4:3 Локтионов – 65:00    

Екатеринбургская команда смогла открыть счёт в этой встрече и удерживать преимущество, однако на последней минуте основного времени московской команде удалось счёт сравнять. Решающий буллит реализовал Андрей Локтионов.

Кубок мэра Москвы проходит в два этапа. После группового уровня определились пары, которые сыграют за пятое и третье места, а также пара соперников финала. «Автомобилист» поборется с «Витязем» за пятое место, пара финалистов — московские команды ЦСКА и «Спартак». За третье место сыграют нижегородское «Торпедо» и столичное «Динамо».

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