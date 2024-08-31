«Спартак» обыграл «Автомобилист» в буллитной серии в матче Кубка мэра Москвы

Сегодня, 31 августа, состоялся матч Кубка мэра Москвы, в котором встретились московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Со счётом 4:3 (Б) победу одержала московская команда.

Екатеринбургская команда смогла открыть счёт в этой встрече и удерживать преимущество, однако на последней минуте основного времени московской команде удалось счёт сравнять. Решающий буллит реализовал Андрей Локтионов.

Кубок мэра Москвы проходит в два этапа. После группового уровня определились пары, которые сыграют за пятое и третье места, а также пара соперников финала. «Автомобилист» поборется с «Витязем» за пятое место, пара финалистов — московские команды ЦСКА и «Спартак». За третье место сыграют нижегородское «Торпедо» и столичное «Динамо».