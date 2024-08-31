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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 31 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 31 августа
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Сегодня, 31 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели два товарищеских матча. Оба пришлись на Кубок мэра Москвы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

ЦСКА — «Торпедо» — 3:1

Кубок мэра Москвы . Группа B
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Исхаков (Полтапов, Уильямс) – 02:54 (5x5)     2:0 Классон (Окулов) – 17:36 (5x5)     2:1 Артамонов (Кагарлицкий, Кирсанов) – 21:15 (5x4)     3:1 Долженков (Соркин, Нестеров) – 42:37 (5x5)    

Уже в первом периоде армейцы обеспечили себе комфортное преимущество. Шайбами отметились Руслан Исхаков и Фредрик Классон. «Торпедо» ответило точным броском Никита Артамонов, но последняя шайба в матче осталась за ЦСКА: отличился Кирилл Долженков.

«Спартак» — «Автомобилист» — 4:3 Б

Кубок мэра Москвы . Группа А
31 августа 2024, суббота. 18:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кузнецов (Денежкин, Овчинников) – 14:56 (5x5)     1:1 Мальцев (Ружичка) – 27:29 (5x5)     1:2 Денежкин (Филяев, Журавлёв) – 33:11 (5x4)     1:3 Войтович (Тютяев) – 50:07 (5x5)     2:3 Чайковски (Локтионов, Биттен) – 59:12 (5x4)     3:3 Порядин (Миронов, Вишневский) – 59:37 (5x5)     4:3 Локтионов – 65:00    

Мощный камбэк выдали красно-белые, проигрывавшие 1:3 к последней минуте матча. У «Спартака» к тому моменту отличился Михаил Мальцев, у «Автомобилиста» — Владимир Кузнецов, Максим Денежкин, Максим Войтович. В последнюю минуту матча за «Спартак» шайбы забросили Михал Чайковски и Павел Порядин. Автором победного буллита в составе красно-белых стал Андрей Локтионов.

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