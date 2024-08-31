Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 31 августа

Сегодня, 31 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели два товарищеских матча. Оба пришлись на Кубок мэра Москвы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

ЦСКА — «Торпедо» — 3:1

Уже в первом периоде армейцы обеспечили себе комфортное преимущество. Шайбами отметились Руслан Исхаков и Фредрик Классон. «Торпедо» ответило точным броском Никита Артамонов, но последняя шайба в матче осталась за ЦСКА: отличился Кирилл Долженков.

«Спартак» — «Автомобилист» — 4:3 Б

Мощный камбэк выдали красно-белые, проигрывавшие 1:3 к последней минуте матча. У «Спартака» к тому моменту отличился Михаил Мальцев, у «Автомобилиста» — Владимир Кузнецов, Максим Денежкин, Максим Войтович. В последнюю минуту матча за «Спартак» шайбы забросили Михал Чайковски и Павел Порядин. Автором победного буллита в составе красно-белых стал Андрей Локтионов.