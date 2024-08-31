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«Каролина» объявила о подписании нового многомиллионного контракта с Сетом Джарвисом

«Каролина» объявила о подписании нового многомиллионного контракта с Сетом Джарвисом
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Канадский нападающий Сет Джарвис подписал новый контракт с «Каролиной». Об этом сообщает пресс-служба «Харрикейнз» на официальном сайте. Новое восьмилетнее соглашение с 22-летним игроком заключено на $ 63,2 млн, из которых $ 29,24 млн приходится на подписной бонус.

В минувшем сезоне Джарвис принял участие в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 67 (33+34) очков. В плей-офф у Джарвиса 9 (5+4) очков в 11 матчах. Джарвис был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 13-м номером.

«Каролина» в прошлом сезоне дошла до полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли, проиграв в шести матчах команде «Нью-Йорк Рейнджерс». В последний раз «Харрикейнз» выигрывали трофей в 2006 году.

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