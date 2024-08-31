В «Каролине» прокомментировали подписание нового контракта с Джарвисом на $ 63,2 млн

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски высказался о заключении восьмилетнего соглашения с нападающим Сетом Джарвисом на $ 63,2 млн.

«Сет — краеугольный камень нашей франшизы. В прошлом сезоне он сделал ещё один огромный шаг вперёд, играя при всех ситуациях и демонстрируя мастерство, которое сделает его звездой этой лиги в ближайшие годы», — приводит слова Тулски пресс-служба «Харрикейнз» на официальном сайте.

В минувшем сезоне Джарвис принял участие в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 67 (33+34) очков. В плей-офф у Джарвиса 9 (5+4) очков в 11 матчах. Сет Джарвис был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 13-м номером.

«Каролина» в прошлом сезоне дошла до полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли, проиграв в шести матчах команде «Нью-Йорк Рейнджерс».