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Определилось расписание финального дня Кубка мэра Москвы

Определилось расписание финального дня Кубка мэра Москвы
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Завтра, 1 сентября, тремя матчами завершится программа Кубка мэры Москвы по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Матч за пятое место откроет завтрашний игровой день. Он состоится в 11:30 мск в «Мегаспорте». В нём сыграют третья команда группы А и третья команды группы B. Это «Автомобилист» и «Витязь».

В игре за третье место сойдутся обладатели вторых мест на групповом этапе. Это московское «Динамо» и «Торпедо». Их матч состоится в 15:30 мск.

В финальной встрече сыграют «Спартак» и ЦСКА, ставшие лучшими командами группы А и B, соответственно. Их матч состоится в 19:30 мск.

Ознакомиться с результатами сегодняшних матчей на Кубке мэра Москвы можно по ссылке ниже.

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