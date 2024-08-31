Определилось расписание финального дня Кубка мэра Москвы

Завтра, 1 сентября, тремя матчами завершится программа Кубка мэры Москвы по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Матч за пятое место откроет завтрашний игровой день. Он состоится в 11:30 мск в «Мегаспорте». В нём сыграют третья команда группы А и третья команды группы B. Это «Автомобилист» и «Витязь».

В игре за третье место сойдутся обладатели вторых мест на групповом этапе. Это московское «Динамо» и «Торпедо». Их матч состоится в 15:30 мск.

В финальной встрече сыграют «Спартак» и ЦСКА, ставшие лучшими командами группы А и B, соответственно. Их матч состоится в 19:30 мск.

Ознакомиться с результатами сегодняшних матчей на Кубке мэра Москвы можно по ссылке ниже.