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Ротенберг: Плотников выиграл КГ с СКА, но тренер не видел его в составе. Я его вернул

Ротенберг: Плотников выиграл КГ с СКА, но тренер не видел его в составе. Я его вернул
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о нападающем команды Сергее Плотникове.

«Это хоккеист, который всегда хочет завоевать пятак. Чтобы выиграть игру, надо выиграть пятак. Поэтому Сергей – это игрок, которого мы всегда приводим в пример. У него родился сын, он изменил все подходы, изменил образ жизни. Я давно знаю Сергея – он уже выигрывал Кубок Гагарина в СКА.

И в то время главный тренер СКА не видел его в составе, хотя у меня было другое мнение. Тогда решение принимал главный тренер СКА. Я как главный тренер вернул Плотникова обратно в команду и считаю, что это огромное усиление для нас – как лидер и человек, который имеет огромный опыт», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Плотников в 2017 году выиграл со СКА Кубок Гагарина, когда командой руководил Олег Знарок.

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