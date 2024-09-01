А. Медведев: Кузнецов сам захотел играть в СКА и принял наши принципы

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что нападающий Евгений Кузнецов сам заявил о желании выступать за петербургский клуб. Ранее россиянин выкупил последний год по контракту с «Каролиной» и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

«Кузнецов сам захотел играть в СКА, поэтому переговоры прошли очень легко и быстро. Евгений принял наши принципы. Он получает удовольствие от нахождения в городе и команде. Хоккеист блестяще реализует буллиты, причём в разных стилях. В этом году у нас обновление в гораздо меньшем объёме, что очень хорошо. Костяк команды сохранился», – цитирует Медведева Metaratings.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.