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Товарищеские матчи клубов КХЛ 1 сентября: расписание, во сколько начало, где смотреть

В воскресенье, 1 сентября, тремя матчами завершится программа Кубка мэра Москвы по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Матч за пятое место откроет сегодняшний игровой день. Встреча состоится в 12:00 мск в «Мегаспорте» между «Автомобилистом» и «Витязем». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

В игре за третье место сойдутся обладатели вторых мест на групповом этапе. Это московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Матч состоится в 15:30 мск. Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

В финальном матче за Кубок мэра Москвы сыграют «Спартак» и ЦСКА, ставшие лучшими командами групп А и B соответственно. Игра начнётся в 19:30 мск. Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.