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Товарищеские матчи клубов КХЛ 1 сентября: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 1 сентября: расписание, во сколько начало, где смотреть
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В воскресенье, 1 сентября, тремя матчами завершится программа Кубка мэра Москвы по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Матч за пятое место откроет сегодняшний игровой день. Встреча состоится в 12:00 мск в «Мегаспорте» между «Автомобилистом» и «Витязем». Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . За 5-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В игре за третье место сойдутся обладатели вторых мест на групповом этапе. Это московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Матч состоится в 15:30 мск. Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финальном матче за Кубок мэра Москвы сыграют «Спартак» и ЦСКА, ставшие лучшими командами групп А и B соответственно. Игра начнётся в 19:30 мск. Трансляция будет организована на телеканалах КХЛ и KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . Финал
01 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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