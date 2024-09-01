Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание игрового дня квалификации Олимпиады 1 сентября: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 1 сентября, пройдут шесть матчей квалификационного турнира за право участия в Олимпийских играх — 2026. Матчи турнира проходят в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

В 13:00 мск сборная Украины встретится со сборной Словении в рамках 3-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».

В 13:30 мск сборная Японии встретится со сборной Великобритании в рамках 3-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум».

В 15:00 мск сборная Венгрии сыграет со сборной Австрии в рамках 3-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене имени Ондрея Непелы.

В 17:00 мск сборная Франции встретится со сборной Латвии в рамках 3-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига». Победитель этого матча примет участие в основном турнире ОИ-2026.

В 17:30 мск сборная Норвегии встретится со сборной Дании в рамках 3-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум». Победитель этого матча примет участие в основном турнире ОИ-2026.

В 19:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Словакии в рамках 3-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене имени Ондрея Непелы. Победитель этого матча примет участие в основном турнире ОИ-2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Все матчи сборной Казахстана на турнире в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.