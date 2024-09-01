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Расписание игрового дня квалификации Олимпиады 1 сентября: во сколько начало, где смотреть

Расписание игрового дня квалификации Олимпиады 1 сентября: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 1 сентября, пройдут шесть матчей квалификационного турнира за право участия в Олимпийских играх — 2026. Матчи турнира проходят в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

В 13:00 мск сборная Украины встретится со сборной Словении в рамках 3-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Словения
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13:30 мск сборная Японии встретится со сборной Великобритании в рамках 3-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум».

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Великобритания
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15:00 мск сборная Венгрии сыграет со сборной Австрии в рамках 3-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене имени Ондрея Непелы.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Австрия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск сборная Франции встретится со сборной Латвии в рамках 3-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига». Победитель этого матча примет участие в основном турнире ОИ-2026.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:30 мск сборная Норвегии встретится со сборной Дании в рамках 3-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум». Победитель этого матча примет участие в основном турнире ОИ-2026.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Дания
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Словакии в рамках 3-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене имени Ондрея Непелы. Победитель этого матча примет участие в основном турнире ОИ-2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Все матчи сборной Казахстана на турнире в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь квалификационного турнира Олимпиады-2026
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