В «Вашингтоне» заявили, что помогут Дюбуа вернуться на прежний уровень игры

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что в столичном клубе знают причины спада нападающего Пьер-Люка Дюбуа в прошлом сезоне и планируют помочь ему вернуться на прежний высокий уровень. Форвард был обменян из «Лос-Анджелеса» на вратаря Дарси Кемпера. По контракту у Дюбуа осталось ещё семь лет с кэпхитом $ 8,5 млн.

«Мы знаем, почему у него был спад в прошлом году, и мы надеемся помочь ему вернуться на прежний высокий уровень игры. И если это произойдёт, то у нас будет тот игрок, которого мы хотели, а его зарплата не будет иметь такого значения», — цитирует Патрика пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний Дюбуа провёл все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 очков — забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дюбуа 516 матчей и 342 очка — 145 заброшенных шайб и 197 результативных передач.