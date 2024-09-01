«Появился потолок зарплат». Максим Карпов — о причине перехода в «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Максим Карпов заявил, что потолок зарплат в КХЛ способствует переходу некоторых хоккеистов из топ-клубов в другие клубы лиги. Ранее 32-летний форвард с 2020 года выступал за магнитогорский «Металлург», с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

– Вы на протяжении всей карьеры играли в топ-клубах, поэтому хотелось бы узнать, что именно перевесило в пользу «Сибири»?

– Наверное, тот факт, что появился потолок зарплат. Сейчас очень много игроков расходятся в разные команды, так что, думаю, тут ничего страшного. Все команды становятся сильнее из-за потолка, — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Всего в КХЛ нападающий сыграл 752 матча, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке 14.13.